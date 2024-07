Tipps für die heißen Tage Auch Fiffi braucht Abkühlung – Wie Haustiere und Wildtiere im Garten gut durch die Hitze kommen

Wichtig für alle Tierbesitzer: Lassen Sie niemals ihr Tier im Auto, auch nicht bei bewölktem Himmel oder mit geöffneten Fenstern. Die Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs können selbst bei solchen Bedingungen schnell auf lebensgefährliche 50 Grad Celsius und mehr ansteigen. Wenn man ein Tier in Not in einem Fahrzeug entdeckt, rät der Deutsche Tierschutzbund dazu, umgehend die Polizei zu kontaktieren, um das Fahrzeug öffnen zu lassen, falls der Fahrzeughalter nicht rechtzeitig ausfindig gemacht werden kann.