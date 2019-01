später lesen Das Tier zum Freund machen Wie mache ich mich beim Hund des neuen Partners beliebt? FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Twittern

Teilen



Verliebt man sich in einen Menschen, macht das Herz in der Regel Purzelbäume vor Glück. Doch was ist, wenn der neue Partner einen Hund hat, der einen irgendwie nicht mag oder nur ankläfft? dpa