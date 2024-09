Hochwasser und andere Notfälle Wie man die Evakuierung von Haustieren richtig vorbereitet

Sind wir in Panik, sind es unsere Haustiere in der Regel auch. Tritt der Ernstfall ein, sollte man also Ruhe bewahren. Die Katze in die Transportbox sperren, dem Hund den Maulkorb anlegen - all das fällt leichter und geht schneller, wenn die Tiere daran gewöhnt und nicht gestresst sind. Es kann sinnvoll sein, solche Situationen, wie zum Beispiel auch das Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln, vorher zu üben.