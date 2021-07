Mehr als nur mal schnuppern : Wie Sie an einen Pflegehund kommen

Berlin Bevor man sich einen Hund zulegt, sollte klar sein, dass man der Sache gewachsen ist. Warum sich nicht mit einem Pflegehund aus dem Tierschutz rantasten? Doch das benötigt längerfristiges Engagement.

Anna Wilhelm (Name geändert) hatte sich schon länger ein Haustier gewünscht, zweifelte aber, ob sie diese Aufgabe auch langfristig stemmen können würde. Eine Bekannte riet der heute Mittdreißigerin, sich doch beim Tierheim zu melden. Denn dort gebe es Bedarf nach Pflegestellen, die Tiere vorübergehend in Obhut nehmen.

Beim TVB ist Tierärztin Martina Winkler unter anderem für die Auswahl der Pflegestellen zuständig. Auch Wilhelm vermittelte sie ihren ersten Pflegehund. Aktuell seien über 360 Personen in der Kartei, davon suchten einige aber auch Katzen oder Wildtiere wie Igel und Vögel, die aufgepäppelt werden müssen. Sobald ein Hund eine Pflegestelle benötigt, telefoniert Winkler die dafür in Frage kommenden Personen ab.

„Manche schlummern auch monatelang in der Liste, ohne dass ich anrufe“, erzählt Winkler. Denn jedes Tier habe unterschiedliche Bedürfnisse. „Ich gucke mir an, ob der Hund in eine Familie mit Kindern oder anderen Haustieren passt oder ob nur ein einzelner Mensch mit viel Vorerfahrung in Frage kommt.“