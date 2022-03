Population im Mittelgebirge : Wildkatzen bei bundesweiter Zählung im Taunus nachgewiesen

Die Wildkatze gilt in Europa als streng geschützt Art und steht bundesweit unter Beobachtung. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden Das bundesweite Monitoring beweist: der Wildkatzenpopulation im Taunus geht es ausgesprochen gut - das sogar im bundesweiten Vergleich.

Der positive Trend der Wildkatzenpopulation im Taunus hält an: 47 Wildkatzen wurden im vergangenen Jahr im hessischen Mittelgebirge gezählt.

„Im bundesweiten Vergleich ist die Populationsdichte im Taunus mit etwa 0,7 Individuen pro Quadratkilometer sehr hoch und wurde in dieser Studie nur von der Wildkatzenpopulation im Solling in Niedersachsen übertroffen“, so Yvonne Henky, Wildkatzen-Expertin beim HLNUG. Bei der Erfassung und genetischen Untersuchungen konnten 32 männliche und 15 weibliche Tiere im Taunus ermittelt werden.