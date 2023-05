Tiere in der Nähe Wenn es im Wald plötzlich nach Maggi riecht, sind Sie nicht mehr alleine

Im Wald sollte es in der Regel nicht schwer sein, dem Wildschwein Platz zu lassen, damit es sich zurückziehen kann. Auch in der Region Trier dringen die Tiere aber teilweise in Ortschaften vor und bereiten den Anwohnern sorgen. Egal, wie ärgerlich es ist, wenn die Tiere den Garten verwüsten, sollte man trotzdem nichts tun, um ein Wildschwein in die Enge zu treiben. Wer das tut, begibt sich selbst in ernste Gefahr.