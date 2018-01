Spatz und Co.

Wer ein Futterhäuschen oder ein Futtersilo im Garten hat, kann verschiedene Vögel beobachten. Sie auseinanderzuhalten, ist manchmal gar nicht so leicht. dpa

Hierbei kann ein Video des Naturschutzbund Deutschland (NABU) unter weiterhelfen. In dem kurzen Film wird erklärt, woran man die gängigen Wintervögel wie Spatz, Kohlmeise und Buchfink erkennt - und was sie am liebsten fressen.

Erklärvideo zu Wintervögeln