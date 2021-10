Vor 25-Stunden-Tag : Zeitumstellung: Tiere täglich einige Minuten später füttern

Bekommt die Katze mit ausgeprägter innerer Uhr nicht wie gewohnt ihr Futter, fängt sie an zu maunzen. In Vorbereitung auf die Zeitumstellung ist es ratsam, die Fütterung täglich immer ein paar Minuten zu verzögern. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Hamburg Dem einen Tier macht die Zeitumstellung weniger aus, andere haben daran zu knabbern und reagieren verstört auf Änderungen im Tagesablauf. Doch es gibt einen Trick, seinen Liebling vorzubereiten.

Im Frühjahr fällt es nicht so ins Gewicht, wenn es plötzlich früher Happi-Happi gibt. Doch wenn im Herbst über Nacht die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt werden und das Futter eine Stunde später im Napf landet, kann das die Welt von Hund oder Katze durcheinanderwirbeln. Am 31. Oktober ist es wieder so weit.