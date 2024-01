Vereiste Scheiben, zugefrorene Autotür Mit Hilfe einfacher Hausmittel: Wie man das Auto schnell eisfrei bekommt

Ein anderes Hausmittel ist ein selbst hergestelltes Enteiser-Spray. Dafür braucht es lediglich Essig und Wasser, welches man im Verhältnis 3:1 (Essig: drei Teile, Wasser:1 Teil) mischt und anschließend in eine Sprühflasche füllt. Ähnlich wie bei der Salzwasserlösung sprüht man dieses am Vorabend auf die Windschutzscheibe beziehungsweise Autofenster und kann sich am nächsten Morgen über eisfreie Autofenster freuen. Wer es am Vorabend nicht schafft, kann die Mischung auch am nächsten Morgen auf die vereisten Scheiben sprühen: Der Frost sollte sich in kurzer Zeit verabschieden.