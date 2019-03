In Trier gibt es eine ganze Reihe an Sehenswürdigkeiten, welche die Römerstadt zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen machen.

Trier ist die älteste Stadt in ganz Deutschland und besitzt ein beeindruckendes Amphitheater, eine schöne Basilika und das eindrucksvolle, antike Stadttor Porta Nigra. Besucher zieht es aber nicht nur aufgrund der schönen historischen Schätze hierher: Auch das Angebot der Spielbank und der Spielhallen in der Innenstadt interessiert Einwohner sowie Reisende. In diesen stehen beliebte Spielautomaten zur Verfügung, welche die Gäste bei Laune halten. Doch viele kritisieren: Das Angebot könnte besser sein und ein vielfältigeres Spieleangebot könnte zu mehr Interesse an den Casinos der Stadt führen.

Spielbank Trier, Merkur und mehr

In der Spielbank Trier können die spannenden Spiele wie etwa das geschichtsträchtige Roulette und Black Jack gespielt werden. Ein Bereich für Spielautomaten ist selbstverständlich auch vorhanden und führt moderne Spiele zu unterschiedlichen Themen. Mit lukrativen Jackpots werden hohe Geldgewinne möglich. Andere Spiele wie Mini Roulette findet man ebenfalls im Casino Trier. Klassisches, deutsches Roulette ist für diejenigen verfügbar, die das beliebte Spiel einem Kartenspiel vorziehen. Freunde von Poker außerdem die Auswahl zwischen drei Spieltischen, an denen Turniere und knifflige Spielrunden ausgetragen werden.

Die Merkur Casinos zählen zu den beliebtesten Einrichtungen der Glücksspiele in ganz Deutschland. Die Spiele der Marke Merkur haben in den DACH-Ländern Tradition und besitzen hier eine langjährige Geschichte. In Trier gibt es eine Merkur-Spielothek in der Brotstraße und der Zurmaiener Straße, wo überzeugte Fans des Snooker-Sports auch eine Runde Billard à la O'Sullivan spielen können.

Und auch andere Marken wie die Spielhalle Schnicks, Löwen Play oder Spielo am Bahnhof, die jeweils eine Anzahl von circa 12 Automaten ihren Kunden anbieten, findet man in der Stadt Trier. Insgesamt gibt es 34 Einrichtungen. Die Anzahl der Casinoeinrichtungen scheint daher vielversprechend. Wie könnte der Kritik, dass das Spieleangebot nicht ausreiche, effektiv nachgekommen werden?

FOTO: pexels.com

Wie könnte das Angebot aufgewertet werden?

Da die Spielhallen vor allem Spielautomaten anbieten, könnten weitere Tischspiele in Trier für mehr Abwechslung sorgen. Eine größere Vielfalt an den Roulettetischen könnte die Casinolandschaft beispielsweise aufwerten. Nicht nur die einzelnen Spiele könnten in mehr Varianten zur Verfügung stehen, sondern auch Games, die noch nicht angeboten werden, würden das Interesse bei Fans vermutlich wecken. Doch wo liegt das Interesse? Das Spieleangebot online eignet sich gut, um Trends zu erkennen und auch für Offline-Casinobetriebe zu entdecken. Zu jenen Spielen, die immer mehr Erfolg in den Online-Casinos haben, zählt nicht nur Roulette, sondern auch Baccarat: Dieses Kartenspiel besitzt viele Anhänger, die es dem bekannten Blackjack vorziehen, da die Strategien des Baccarats oft unkomplizierter und die Regeln leichter zu erlernen sind. Punto Banco wird beim Baccarat spielen online meist bevorzugt, vermutlich da es sich um ein reines Glücksspiel und daher eine vergleichsweise einfachere Variante handelt. Für fortgeschrittene Spieler stellt das schwierigere Chemin de fer, welches ein gutes Verständnis des Spielablaufs und mehr Geschick erfordert, eine Herausforderung dar. Im Gegensatz zu Slots und Roulette benötigen Betreiber für das Kartenspiel keine Sonderausstattung. Neben Baccarat hat auch Craps online nicht nur in den USA, sondern jetzt auch hier in Deutschland an Beliebtheit zugenommen. Dank der Online-Präsenz sind viele Casino-Liebhaber bereits mit den Spielregeln des Würfelspiels vertraut. Es stellt daher neben Roulette und Baccarat eine weitere Option der Spieleerweiterung in Triers Casinos dar. Für Craps würden Casinos zwar einen speziellen Tisch benötigen, doch schlussendlich könnte sich dieses Investment definitiv auszahlen. Kurz sollte auch noch das Spiel Pai Gow erwähnt werden. Dies ist ein chinesisches Glücksspiel, das mit chinesischen Dominos gespielt wird und ebenfalls eine immer größer werdende Fangemeinde online besitzt.

Ein breiteres Angebot in den Spielbanken würde nicht nur zu mehr Kundenzufriedenheit unter den Einwohnern aus Trier, sondern auch unter den vielen Touristen der Stadt führen. Beide Gruppen suchen oft nach möglichst vielen Auswahlmöglichkeiten, um mehr Unterhaltung zu erleben. Die Trier Casinolandschaft könnte mit einem aufgewerteten Angebot durch Roulette, Baccarat, Craps und möglicherweise auch Pai Gow zu einem beliebten Ort der Unterhaltung werden.