Tipps und Hinweise Das sollten Sie tun, damit Ihr Rasen im Sommer gut aussieht

Der Rasen in den Gärten ist gewachsen und die ersten Bienen und Insekten schwirren in der Natur. Doch viele Menschen sorgen sich schon heute um ihre grünen Wiesen. Denn in den letzten Sommerjahren gab es vielerorts Trockenheit und Hitze, was den Rasen stark beschädigt. Eine Mitarbeiterin des Dehner Garten-Centers in Trier verrät auf Nachfrage unserer Redaktion, was man schon jetzt tun kann, damit der eigene Rasen den Sommer übersteht.