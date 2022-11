Checkliste für die Krisenvorsorge : Wenn es plötzlich zappenduster wird: Was sollte ich bei Stromausfall tun?

Wenn es plötzlich zappenduster wird: Was sollte ich bei Stromausfall tun?

Was tun, wenn der Strom weg ist – und das möglicherweise sogar tagelang? Mit unserer Checkliste können Sie sich auf diese Situation besser einstellen.

Stromausfälle kommen immer mal wieder vor, meist sind sie eher kleinflächig und vergleichsweise schnell behoben. Doch was ist, wenn es einmal tatsächlich zu einem Blackout, also einem großflächigen, möglicherweise länderübergreifenden und längeren Stromausfall kommt? Licht und Heizung wären dann aus. Zudem muss man davon ausgehen, dass auch das Handy schon relativ schnell keine Netzversorgung mehr hat. Betroffen wäre dann aber auch das gesamte öffentliche Leben vom Supermarkt bis zur Tankstelle und zur Wasserversorgung.

Das sollten Sie bei einem Stromausfall tun

Wenn der Strom unangekündigt weg ist und auch der Blick in den Sicherungskasten nicht weiterhilft, prüfen Sie, ob es Anzeichen dafür gibt, dass der Stromausfall nur die Umgebung betrifft oder ob der Ausfall darüber hinaus geht. Ein Blick aus dem Fenster oder von der Straße aus kann schon einen ersten Überblick darüber geben, ob nur der eigene Straßenzug/die eigene Siedlung oder vielleicht sogar mehrere Dörfer oder Stadtteile betroffen sind. Bei alldem sollten Sie Ruhe bewahren , da nicht jeder größere Stromausfall auch gleich der gelegentlich befürchtete größere Blackout ist.

Sofern Sie noch mobil ins Netz kommen, ist gegebenenfalls ein Blick auf die Seite störungsauskunft.de hilfreich. Dort informieren die Stromversorger, ob und wo es gerade Stromausfälle gibt. Nutzen Sie das Mobilfunknetz aber nur, so lange es wirklich nötig ist. Die Kommunikationsnetze sind in einem solchen Fall ohnehin überlastet.

Die Stunde der Taschenlampen und Kurbelradios

Taschenlampen gehören in jedes Notgepäck. Wer rechtzeitig vorgesorgt hat, hat jetzt zumindest eine erste Orientierungshilfe im Haushalt. Auch Kerzen (rechtzeitig an Streichhölzer denken!) leisten jetzt wertvolle Dienste – ebenso Camping- und Outdoor-Lampen (mit Ersatzbatterien). Wenn Sie für Licht gesorgt haben, sollten Sie auch prüfen, ob in der Dunkelheit möglicherweise Stolperfallen entschärft werden müssen.