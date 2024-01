Tankstellen Am günstigsten tankt man zu dieser Uhrzeit

In Luxemburg sind die täglichen Höchstpreise fürs Tanken festgelegt, in Deutschland nicht. Warum sich die Spritpreise hierzulande mehrmals täglich ändern, wie man trotzdem den Überblick behält und zu welcher Uhrzeit sowie an welchem Wochentag man am günstigsten tankt.

30.01.2024 , 14:12 Uhr

An deutschen Tankstellen ändern sich die Spritpreise mehrmals täglich. Weil Trier beim Tanken als besonders teures Pflaster gilt, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region besonders darauf achten, wann sie zur Zapfsäule fahren (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Da schaut man kurz vor dem Tanken in die App, um die Spritpreise zu vergleichen und siehe da: Kaum kommt man an der Tankstelle an, sind die Preise schon wieder andere. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist das enorm frustrierend, zumal die Preisänderungen nicht transparent sind.