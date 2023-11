TV-Telefonaktion Wie häufig fühlen Sie sich einsam?

Wie macht sich Einsamkeit bemerkbar? Wie wirkt sich Einsamkeit auf das seelische Wohlbefinden aus? Was kann ich gegen Einsamkeit akut tun, was langfristig? Bin ich einsam oder allein? Dies sind Beispielfragen, die unsere Leserinnen und Leser beschäftigen können. Heute bietet der Trierische Volksfreund wieder einen besonderen Service. Zwei Psychologinnen beantworten von 17 bis 19 Uhr Fragen am TV-Telefon. Rufen Sie an! Sprechen Sie persönlich mit Expertinnen.