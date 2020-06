Unterschätztes Marketinginstrument : Werbung in Druckformat

Flugblattwerbung gilt im digitalen Zeitalter als altmodisch. Während viele von modernen Marketingtechniken angezogen werden, ist effektives Marketing eine Verbindung von Moderne und Tradition. Das Marketing von Flugblättern hat sich bewährt und wird niemals veraltet sein, solange Papier noch Teil unseres täglichen Lebens ist. Der Schlüssel besteht darin, weiterhin neue und kreative Ideen für ein ansonsten unterschätztes Marketinginstrument zu verwenden.

Die häufigste Form der Werbung in Druckform findet heute durch die Aussendung einer Broschüre statt. Sie kann in sehr unterschiedlicher Form an Kunden und Interessenten der Produkte des Unternehmens ausgesendet werden. Dazu braucht man sich nur die Hochglanzprofile ansehen und sie mit einfach gedruckten Formen auf weißem Papier vergleichen. Natürlich gibt es hier auch einen preislichen Unterschied, der sich auf verschiedenen Formen bemerkbar macht. Interessant ist auch der Aspekt, der sich betreffend die Sonderform bemerkbar machen wird. Insbesondere ist die Broschüre auch viel kostengünstiger als andere Werbeformen. Man braucht sich dazu nur die bestimmten Werbekampagnen auf Plakatwänden näher ansehen. Allein die Mietgebühr kostet sehr viel. Zugegeben kann das Plakat über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben und wird von sehr vielen Leuten gesehen, dennoch ist es auch mit einem erheblichen Kostenfaktor verbunden. Man muss die Kosten auch diesbezüglich mit dem Nutzen und der versprochenen Umsatzsteigerung gegenüberstellen. Diese Kosten bedeuten auch einen erheblichen Marketingaufwand, der erst einmal verdient werden muss. Wenn man sich die geringen Kosten und die Kontrolle der Verteilung von Flugblättern dazu ansieht, muss man selbst eine Vergleichsrechnung anstellen.

Vor allem wird die Werbeaussendung von Menschen direkt in Empfang genommen. Es ist auch die Frage zu stellen, ob sie auch tatsächlich gelesen wird, aber im Prinzip schickt man zu diesem Zweck auch sehr viele Broschüren an Interessenten aus. Bereits eine hohe Quote in Höhe von 10 Prozent kann hier ein entsprechendes Organ walten lassen und die Kosten sehr schnell hereinspielen. Man muss auch die Informationsverteilung betrachten. In einem Druckformat dieser Art können volle Informationen geteilt werden. Sie bieten ausreichend Platz, um Ihre Nachricht effektiv an potenzielle Kunden zu kommunizieren, ohne diese mit Informationen zu überladen. Es stehen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, sodass Sie die richtige Größe der Broschüre für die Menge an Informationen auswählen können, die Sie einschließen möchten.