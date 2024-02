Hygiene hält gesund So oft sollten Sie Klobürste, Handtücher & Co. wechseln

Alles, was feucht ist, ist besonders anfällig für Bakterien und Keime. Dazu zählen demnach auch Handtücher. Wie oft das Handtuch allerdings in die Wäsche sollte, hängt von der Nutzung ab. Die grobe Faustregel hierbei: einmal die Woche. Bei Krankheit kann es jedoch häufiger gewechselt werden, um eine Ansteckung zu verhindern. Während Dusch- und Badehandtücher nach drei- bis fünfmaliger Nutzung in die Wäsche sollten, sollten Handtücher zum Händetrocknen bestenfalls täglich gewechselt werden – besonders wenn es mehrere verwenden und es nie richtig trocknet. Auch hier ist ein Waschgang bei 60 Grad am effektivsten.