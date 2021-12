Neue Herausforderungen : Das Drama der Singles in Zeiten von Corona

Das Drama der Singles in Zeiten von Corona

In der Pandemie haben sich die Probleme des Singledaseins deutlicher gezeigt. Die Sehnsucht nach Liebe ist gestiegen. Foto: Henrik Josef Boerger/dpa/dpa-tmn

München Alleinsein kann Freiheit bedeuten. Im Lockdown hieß das aber oft auch: Einsamkeit. Die Corona-Krise hat das Singleleben aus Expertensicht dauerhaft verändert. Ein Psychologe spricht zum Welt-Singletag vom „Drama der Singles“.

Ausgehen? Fehlanzeige. Flirten mit Maske und Abstand? Schwierig. Die Corona-Pandemie hat Singles in Deutschland vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und die werden das Singleleben aus Sicht von Experten auch dauerhaft verändern.

„Singles haben deutlich gespürt, dass es den Freundinnen und Freunden in einer Partnerschaft besser ging, obgleich auch dort Probleme auftraten. Insofern haben sie die Probleme des Singledaseins deutlicher gespürt und die Sehnsucht nach Liebe ist gestiegen“, sagt der Psychotherapeut und Autor Wolfgang Krüger, der sich mit dem Single-Phänomen befasst und vor kurzem das Buch „Bindungsängste heilen“ veröffentlicht hat, zum Welt-Singletag an diesem Donnerstag. Er spricht gar von einem „Drama der Singles“. Denn: „Vor allem die jungen Singles spüren eine große Sehnsucht nach Liebe und haben gleichzeitig eine Angst vor Nähe. Sie leiden unter Bindungsängsten.“

Weltweiter Single-Tag

Der 11.11. wurde wegen der vielen Einsen im Datum zunächst in China zum Single-Tag erklärt, inzwischen ist er das weltweit. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden galten 2020 knapp 18,1 Millionen Menschen in Deutschland als alleinstehend, knapp 16,5 Millionen von ihnen lebten auch alleine. Dabei gab es jeweils rund eine Million mehr alleinstehende und alleinlebende Frauen als Männer.