Tipps vom Psychologen : Hoffnung haben im Lockdown-Loch: „Es ist nicht alles düster“

Unterwegs an der frischen Luft: Wer im Lockdown nicht in ein emotionales Loch fallen will, kann - unter Wahrung der Abstandsregeln - zum Beispiel beim Spazierengehen Kraft tanken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Zeitlofs Bei vielen Menschen ist das emotionale Hoch der Weihnachtstage nun vorbei. Was hilft, um im Corona-Lockdown nicht in ein tiefes Loch zu fallen, sondern sich Lebensfreude zu schaffen oder zu erhalten?

Der Experte ermutigt auch dazu, bewusst nach dem zu suchen, was einem gut tut: „Wo kann ich Kraft tanken, was entspannt mich, was macht mir Freude, was gibt mir Energie?“, sollte man sich fragen. Das kann ein entspanntes Wannenbad sein, lesen oder der Spaziergang in der Natur.