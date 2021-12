Pandemie-Weihnachten 2.0 : Nur getestet um den Christbaum?

Deutschland Weihnachten 2021 steht wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. Und erneut fragt man sich, wie sich die Familienfeiern rund ums Fest für alle sicher gestalten lassen - auch angesichts von Omikron.

Lieber täglich testen

Man sollte wissen: Bei Geimpften, die sich infizieren, ist die Viruslast auch hoch. Sie sind also ähnlich infektiös wie ungeimpfte Menschen, die sich anstecken. Allerdings sinkt bei Geimpften in der Regel die Viruslast viel schneller wieder.

Nicht alle Antigen-Tests zuverlässig

Gut sitzende FFP2-Maske senkt Risiko immens

Doch selbst in dem Fall gilt ganz grundsätzlich, was schon vergangenes Weihnachten wichtig war: Ein negativer Schnelltest sollte einen nicht in Sicherheit wiegen. Grundlegende Hygieneregeln werden lieber weiterhin so gut es geht eingehalten, wenn einem der Infektionsschutz wichtig ist.