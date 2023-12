Krankheitswelle hat begonnen RSV-Schutz: Diese neuen Möglichkeiten zur Impfung gibt es

Was für das Geschwisterkind im Kitaalter vielleicht nur eine Schnupfnase bedeutet, kann für die ganz Kleinen - also Babys in den ersten sechs Lebensmonaten - gefährlich werden. Nochmal höher ist das Risiko eines schweren Verlaufs für Kinder, die als Frühchen auf die Welt gekommen sind oder die zum Beispiel von Herzfehlern oder Trisomie 21 betroffen sind.