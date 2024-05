Unwetterwarnung Starkregen angesagt: Was Sie jetzt rund ums Haus tun sollten

In einigen Regionen Deutschlands - etwa in Teilen Süddeutschlands - ist in den kommenden Tagen mit starken Regenfällen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Donnerstag amtliche Unwetterwarnungen vor erheblichem Dauerregen heraus. Was Sie jetzt tun können, um Ihre vier Wände zu schützen: