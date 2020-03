Produkttest : Warum Rasenroboter doch noch einen Gärtner brauchen

Berlin/Köln ängel - zwei Institutionen haben neue Test-Ergebnisse veröffentlicht.

Gleichermaßen erkennen die meisten Rasenroboter nicht, dass Gegenstände noch auf dem Grün liegen. „Meine Erfahrung bei diesem Test hat gezeigt, man muss wirklich an jedem Abend aufräumen, sonst werden auch liegengebliebene Bälle und Gartenwerkzeuge am nächsten Tag beschädigt“, berichtet Peter Baruschke, Test-Redakteur von „Selbst ist der Mann“.

Die Geräte fuhren sich etwa an Unebenheiten im Rasen fest oder hatten Probleme beim Rückweg die Ladestation zu finden. Das Bild war teils „jämmerlich“, wie der Test-Redakteur beschreibt: Die Roboter irrten manchmal in einer Endlosschleife am Rasenrand herum oder fuhren mit drehenden Rädern gegen einen Widerstand an, bis der Akku schlapp macht. Dabei hinterließen sie Fahrspuren im schönen Rasen.