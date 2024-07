Gesunder Garten Wassermangel: 9 Tipps zum nachhaltigen Gießen

Wenn das Thermometer in die Höhe schnellt, ist die Gießkanne schnell im Dauereinsatz. Wasser ist für Pflanzen essenziell, keine Frage. Aber: Menge und Häufigkeit des Bedarfs hängen von so viel mehr Faktoren ab, als nur der Außentemperatur und den Niederschlägen. Durch vorausschauendes und geschicktes Management trotzt ein Garten der Trockenheit. Und der Wasserhahn kann öfter mal zu bleiben. So geht's.