Sturmflut Welche Versicherung Wasserschäden am Auto zahlt

Egal, ob Überschwemmungsschäden durch Sturmflut, Hochwasser oder Starkregen: In der Regel deckt diese eine abgeschlossene Teilkaskoversicherung ab. In einer Vollkaskoversicherung ist der Teilkasko-Schutz bereits enthalten. Dieser greift grundsätzlich nach so genannten Elementarereignissen, zu denen auch Hagel- und Sturmschäden gehören. Bei Letzteren muss meist aber mindestens Sturm der Windstärke 8 geherrscht haben.