Bevor es richtig kalt wird : Wintervorbereitung: Was man jetzt noch im Garten tun muss

Berlin Sie haben einfach keine Zeit? Keine Sorge, nicht jede Aufgabe im Garten muss noch schnell vor dem ersten Frost oder gar Schneefall erledigt werden. Setzen wir doch Prioritäten.

Den Tieren helfen

Zudem ist die Düngung von Stauden und Gehölzen in der Ruhezeit jetzt nicht nötig, erklärt Jörg Korfhage, Gärtner und Trainer an der DIY Academy in Köln. „Der Dünger wird von den Pflanzen nicht aufgenommen und gelangt teilweise ins Grundwasser.“

Was man aber unbedingt noch schnell erledigen sollte

An anderen Arbeiten kommt man leider nicht vorbei. „Nicht winterharte Pflanzen in Töpfen und Kübeln sollte man am besten in einen hellen, aber kühlen Raum stellen“, rät Jörg Korfhage.