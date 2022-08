Empfehlungen der Redaktion : Echte Verbrechen zum Anhören: Diese sechs True-Crime-Podcasts lassen Sie nicht mehr los

Im Juli waren die Macherinnen des Mordlust-Podcasts in Trier – und füllten mal eben die Europahalle. Foto: Wonnebauer Franziska

Service Seit Jahrzehnten locken Krimis Millionen Menschen vor den Fernseher. Aber: Auch in Podcasts werden echte Verbrechen immer mehr zum Renner. Hier sind sechs Krimi-Podcast-Empfehlungen für die Urlaubszeit.

Was vor der Flimmerkiste bereits seit Jahrzehnten funktioniert, findet immer mehr auch den Weg in unsere Ohren: Krimi-Podcasts gehören zu den Hörerlebnissen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Die Kunst dabei ist oftmals, dass wir das Verbrechen nicht – wie beim Tatort oder anderen Krimis – sehen müssen, sondern die Macher den Hörer allein durch Erzählungen, Zeugenberichte und andere Hilfsmittel mit in die Geschichte ziehen.

Haben sie das einmal geschafft, werden wir schnell zu Dauer-Hörern und können kaum Abschalten. Das klingt doch perfekt für eine lange Urlaubsreise, egal ob Fahrt oder Flug mehrere Stunden dauert – für ein Verbrechen ist immer Zeit. Ähm, also, für das Anhören eines Verbrechens, versteht sich. Hier sind sechs Krimi-Podcast-Empfehlungen unserer Redaktion:

Mordlust

Wie gut True-Crime-Podcasts ankommen können, zeigen Laura Wohlers und Paulina Krasa. Die beiden Journalistinnen schaffen es mittlerweile, ihren Podcast von der Streamingplattform auf die Bühne zu transportieren. Im Juli verkauften die beiden sogar die Trierer Europahalle aus, 1200 Zuschauer lauschten den Kriminalgeschichten, Wohlers und Krasa seit über 100 Folgen berichten. Ihr Podcast handelt von wahren Kriminalfällen aus Deutschland, in jeder Folge

widmen sich die Reporterinnen zwei Fällen zu einem spezifischen Thema und diskutieren strafrechtliche und psychologische Aspekte.

ZEIT Verbrechen

Der Podcast, der in keiner Auflistung zu Kriminalpodcasts fehlen darf: „Verbrechen“ von Zeit Online ist so etwas wie die Mutter der True-Crime-Podcasts. Er wird unter anderem von Sabine Rückert geführt, die Teil der Zeit-Chefredaktion ist. Rückert ist ehemalige Gerichtsreporterin und war bei unzähligen Ermittlungen und Verhandlungen quasi live dabei. Gemeinsam mit Andreas Sentker, dem Leiter des Wissensressorts der Zeit, spricht Rückert über die Fälle ihres Lebens. Dabei geht es oft auch darum, hinter die Fassade eines Täters zu blicken und fragen zu beantworten wie: Warum lässt eine Frau ihren Mann erschießen?

Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen

Wer sich nicht Folge für Folge einem anderen Kriminalfall widmen, sondern länger an einer Geschichte knabbern will, für den könnte der Podcast rund um den Wirecard-Skandal genau richtig sein. In zwei Staffeln rollt der Podcast den Fall um den Finanzdienstleister Wirecard Schritt für Schritt auf. Skandale, Wirtschaftskrimi, Spionage – es kommt einiges zusammen. Die Podcast-Macher schaffen es, den teilweise komplizierten Kriminalfall verständlich aufzurollen.

Die Zeichen des Todes

Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner Michael Tsokos berichtet in diesem Podcast von echten Kriminalfällen, an deren Untersuchung und Aufklärung er maßgeblich beteiligt war. Fälle werden also im Vergleich zu den anderen Shows aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet: Wie hilft die Rechtsmedizin, die einzelnen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen? Triggerwarnung: In diesem Podcast geht es auch oft um Fälle, bei denen nicht klar ist, ob es sich um Mord oder Suizid handelt. (Anm. d. Red.: Leider kann es passieren, dass depressiv veranlagte Menschen sich nach Berichten dieser Art mit ähnlichen Gedanken beschäftigen. Hilfe finden Sie – auch anonym – unter Telefon 0800/111 01 11. Zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.)

Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft

Werden Kriminalfälle nicht umso spannender und ergreifender, je näher sie an unserer Heimat spielen? Nicht in einer Großstadt, die weit von uns entfernt ist, sondern auch auf dem Dorf oder direkt um die Ecke? Das ist das Erfolgsrezept von Philipp Fleitler, der Fälle aus der Nachbarschaft thematisiert. Auch aus Rheinland-Pfalz waren bereits Fälle dabei, wie Ende Juli die „Gifthexe von Worms“. Und: Fleitler kommt selbst zu uns in die Nachbarschaft. Am 1. Oktober 2022 ist er zu Gast in der Europahalle Trier. Tickets gibt es ab 36,70 Euro bei www.kartenvorverkauf-trier.de

Verbrechen der Vergangenheit

Sie wissen es: Verbrechen sind kein neues Phänomen. Hat es immer gegeben und wird es (leider) wohl auch immer geben. Der Podcast „Verbrechen der Vergangenheit“ konzentriert sich auf Taten, die noch heute erschrecken. Damit reisen die Macher (GEO Epoche und Audio Alliance) durch die Zeit und Welt. Neben Grabräubern im alten Ägypten tauchen auch bekannte Fälle wie das Attentat auf Martin Luther King oder der legendenumwobene Verbrecher Pablo Escobar auf.

Egal, für welchen dieser (oder anderer) Podcasts Sie sich entscheiden: Spannung ist meist garantiert. Aber nicht vergessen, vor lauter packenden Geschichten auch mal den Urlaub zu genießen! Denn am Strand nur Geschichten über Mörder und andere Verbrecher zu hören, muss auch nicht sein.