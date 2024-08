September, Oktober, November Vollmonde im Herbst: Wann sie zu sehen sind und was sie besonders macht

Der Vollmond im September, auch als „Erntemond“ bekannt, ist in diesem Jahr am 29. September 2024. Der Name „Erntemond“ stammt aus der Zeit, als dieser Vollmond den Bauern half, ihre Ernte auch nach Einbruch der Dunkelheit einzubringen, da der Mond besonders hell und lang am Himmel steht. Der Erntemond erscheint oft in einem warmen, goldenen Licht, das durch die tief stehende Sonne am frühen Abend verstärkt wird.