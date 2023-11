Auspacken und bauen Adventskalender für Männer: Ist das ein heißer Tipp für Bastler?

Jetzt entsteht so richtig das Gefühl von Bastelarbeit, denn es gibt ständig etwas zu Verschrauben – sowohl am Traktor als auch am Podest, in dem mehr elektronische Spielerei steckt als beim preisgünstigeren Kalender. Das einzige Problem bei der ganzen Sache taucht letztlich am Traktor-Modell selbst auf. Vielmehr ist es das mitgelieferte Werkzeug, das der Aufgabe nicht mehr gewachsen ist. Man verschraubt so viele Metallteile, dass der kleine Schraubendreher von der Belastung am Kopf deformiert wird. Plötzlich geht nichts mehr. Für einen Moment hilft der Schraubendreher aus dem anderen Kalender. Doch dann ist auch mit diesem nichts mehr zu machen und das heimische Werkzeug muss aushelfen. Am Traktor selbst wackelt letztlich nur noch der Auspuff, wenn man das Modell bewegt. Vielleicht war die Schraube, die das Bauteil hält, auch vom Schraubendreher beschädigt worden. Fester lässt sie sich jedenfalls nicht mehr ziehen.