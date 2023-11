Spielzeug-Test Playmobil vs. Lego – Welche Adventskalender haben 2023 mehr zu bieten?

Wichtig sind für beide Themen auch die Kulissen aus stabiler Pappe, die mitgeliefert werden. Sie geben die Möglichkeit, den Inhalt sinnvoll zu arrangieren und bringen sofort etwas Leben in die Szenerie, besonders wenn das Kind zu Anfang noch nicht viel aus dem Playmobil-Adventskalender heraus geholt hat. Der Aufbau dieser Pappe ist leider kein großer Spaß und die Abbildungen der Anleitung helfen nicht so sehr, wie man es sich wünschen würde. Die Anleitungen an sich haben auch noch ein weiteres Problem. In dem kleinen Heft erfährt man genau, was an welchem Tag hinter den Türchen steckt. Ganz ignorieren kann man das Heft aber auch nicht, denn zumindest beim Museumsdiebstahl muss man auf jeden Fall nachsehen, wie das zentrale Action-Feature dieses Adventskalenders zusammengebaut wird. Dafür könnte Playmobil sicher eine bessere Lösung finden.