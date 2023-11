24 Mal Vorfreude Adventskalender selbst befüllen: Ideen, die Kindern und Erwachsenen eine Freude machen

Es müssen aber nicht nur kleine Geschenke sein, die in den Adventskalender passen. Kinder freuen sich auch über Unternehmungen, für die sie einen „Gutschein“ aus dem Türchen ziehen – am besten für eine Aktivität am gleichen Tag. Ein Besuch im Schwimmbad, ein Tag auf dem Weihnachtsmarkt und vieles mehr bietet sich dafür an. Denken Sie einfach daran, was dem Kind Spaß machen würde. Am Ende gilt über 24 Tage hinweg: Die Mischung macht’s!