24 Mal Vorfreude : Adventskalender selbst befüllen: Ideen, die Kindern und Erwachsenen eine Freude machen

Wenn Sie einen Adventskalender selbst befüllen, muss nicht jedes Päckchen gleich aussehen. Foto: dpa/Annette Riedl

Ein Adventskalender macht doch am meisten Spaß, wenn man nicht so genau weiß, was eigentlich drin ist. Deshalb ist ein Kalender mit individuellem Inhalt ein großartiges Geschenk für die Vorweihnachtszeit.

Ein Adventskalender ist für viele Kinder und Erwachsene ein Muss, wenn der Dezember gekommen ist. Deshalb findet man die Kalender in allen möglichen Formen und mit allem möglichen Inhalt. Ganz egal, wofür sich jemand begeistert: Es gibt meistens einen Hersteller, der die passenden Sachen in einen Adventskalender gefüllt hat.

Trotzdem gibt es gute Gründe, einen Adventskalender stattdessen selbst zu befüllen und kein fertiges Produkt zu kaufen. Der wichtigste Grund ist ganz sicher, dass man jemandem ganz individuell eine Freude machen möchte. Schließlich kann kein fertig gekaufter Kalender in allen 24 Türchen einen echten Volltreffer landen. Wer einen wirklich guten Kalender verschenken will, muss den beschenkten Menschen schon ganz genau kennen und etwas Arbeit investieren.

Ohnehin ist in einem Produkt von der Stange nicht immer nur das drin, was man sich erhofft. Ein Teil des Inhalts ist vielleicht großartig, während der Rest bestenfalls ein Lückenfüller ist. Dass der Kauf auch noch richtig teuer werden kann, sollte ein weiterer Anlass sein, mit etwas eigener Arbeit einen Adventskalender zu befüllen. Wenn Sie das Befüllen selbst übernehmen, können Sie sich von Anfang an eine Kostengrenze setzen und entsprechend planen.

Für Kinder einen Adventskalender befüllen

Einen Adventskalender mit Süßigkeiten bekommt man ganz einfach an jeder Ecke. Natürlich können Sie einen ganz eigenen Kalender mit Süßigkeiten Ihrer Wahl befüllen, aber viel spannender ist es doch, sich etwas anderes auszudenken. Schokolade oder ähnliches können Sie immer noch zwischendurch hinter dem einen oder anderen Türchen verstecken, wenn Sie mögen.

Am einfachsten klappt es mit dem selbst befüllten Adventskalender, wenn er ein klares Thema hat, das sich durch alle Tage zieht. Dafür bietet sich zum Beispiel an:

eine schöne Weihnachtsgeschichte, von der Sie jeden Tag gemeinsam die neue Fortsetzung lesen

ein Bastelset, das Sie auf viele Tage aufteilen

die Einrichtung für ein Puppenhaus

kleine Sammelartikel, für die sich das Kind begeistert

Falls Ihnen kein Thema einfällt, mit dem sie so viele Tage voll bekommen, ist das kein Problem. Die Hauptsache ist, dass es jeden Tag eine kleine Freude gibt. Hier eine Liste mit Dingen, die bei Mädchen oder Jungen als Füllung in den Adventskalender kommen können:

Aufkleber

Geduldspiele

Malvorlagen

Knete

Spielzeugautos

Bastelzubehör

Puzzles

kleine Bücher

Seifenblasen

Malstifte

Magnete mit lustigen Motiven

Schlüsselanhänger

Notenblätter für kleine Musiker

Spielzeug für die Badewanne

Haarspangen

Stofftiere

Leuchtsterne fürs Kinderzimmer

Es müssen aber nicht nur kleine Geschenke sein, die in den Adventskalender passen. Kinder freuen sich auch über Unternehmungen, für die sie einen „Gutschein“ aus dem Türchen ziehen – am besten für eine Aktivität am gleichen Tag. Ein Besuch im Schwimmbad, ein Tag auf dem Weihnachtsmarkt und vieles mehr bietet sich dafür an. Denken Sie einfach daran, was dem Kind Spaß machen würde. Am Ende gilt über 24 Tage hinweg: Die Mischung macht’s!

Nur nicht die Zahlen vergessen, sonst wird es verwirrend. Foto: dpa/Annette Riedl

Für Erwachsene einen Adventskalender befüllen

Bei einem Adventskalender für Erwachsene läuft die Auswahl zwar etwas anders ab als für Kinder, aber auch hier gibt es die zwei vielversprechende Wege. Entweder finden Sie ein Thema, nach dem Sie den Adventskalender befüllen oder Sie sorgen dafür, das ganz viel Abwechslung geboten ist.

Ersteres ist die einfachere Möglichkeit, die meistens Erfolg verspricht. Stellen Sie sich die Frage: Gibt es eigentlich schon fertige Adventskalender, die zum Hobby der beschenkten Person passen würden? Auf diese Art finden Sie sofort Inspiration, mit der sie einen viel individuelleren und vielleicht sogar günstigeren Adventskalender befüllen können.

Sie möchten jemanden beschenken, der gerne kocht? Dann finden Sie bestimmt interessante Adventskalender für Gewürze, für Küchen-Gadgets oder ähnliches. Von deren Inhalt können Sie sich direkt inspirieren lassen und anschließend eine eigene Auswahl einkaufen. Natürlich funktioniert dieses System nicht immer für jeden Kalender, aber es ist einen Versuch wert!

Für Pärchen, die schon länger zusammen sind sollte es manchmal sogar sehr einfach sein, den Adventskalender zu befüllen. Bestimmt finden sich kleine Dinge für 24 Türchen mit Erinnerungen an die bisher gemeinsam verbrachte Zeit. Noch persönlicher können die Aufmerksamkeiten für die Adventszeit nun wirklich nicht sein.

Wie verpackt man einen selbst befüllten Adventskalender?

Im Grunde ist es natürlich nicht entscheidend, wie genau man einen selbst befüllten Adventskalender verpackt. Wenn Geschenke hübsch verpackt sind, machen sie aber meistens doch noch mehr Freude. Holen Sie also ruhig das Geschenkpapier raus und vergessen Sie auch nicht, überall eine Zahl auf das Päckchen zu schreiben.