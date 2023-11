Zauberhafter Dezember Adventskalender für Harry-Potter-Fans – Welche sind richtig gut?

Der gesamte Inhalt ist an den dritten Kinofilm angelehnt, was sich auch am Aussehen der Minifiguren zeigt. Darüber hinaus gibt es an den weiteren 18 Tagen jeweils einen kleinen Haufen Lego-Teile, aus denen sich etwas bauen lässt. Die Modelle, die Lego sich ausgedacht hat, stehen nicht alle in einer starken Verbindung zu Harry Potter. Zum Beispiel stecken zwei fast identische Weihnachtsbäume an zwei Tagen im Adventskalender. Andere Inhalte lassen sich zwar als Anspielung auf Hogsmeade erkennen, sie wirken aber eher zusammengewürfelt.