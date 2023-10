Spielspaß im Test Adventskalender für Jungen: Empfehlungen für die Zeit vor Weihnachten

Wir haben uns umgesehen, was man in diesem Jahr alles finden kann, wenn man ganz speziell einen Adventskalender für Jungen sucht. Die Themen, mit denen die Hersteller ins Rennen gehen, sind nicht allzu überraschend. Wir haben uns angesehen, ob der Inhalt der Kalender auch halten kann was, was die bunten Bilder auf der Verpackung versprechen.