24 Türchen Adventskalender für Kinder – Tipps auf den letzten Drücker

Vor allem findet man an vielen Tagen aber sehr wenig in den einzelnen Schachteln, von denen die Kinder eine pro Tag öffnen sollen. Die Ideen sind nett, in der Umsetzung aber teils schwach. So bekommen die Kinder an einem Tag ein paar hübsch gedruckte Eintrittskarten für ihre eigene Circus-Show. Allerdings sind es nur vier kleine Pappkarten, obwohl die Schachtel dieses Tages Platz für ein Vielfaches dieser Zahl Platz geboten hätte. Ähnlich sieht es aus mit der schönen Idee, Visitenkarten für die frischgebackenen Zirkuskünstler beizulegen. Auch hier holt man nur vier Kärtchen aus einer verdammt großen Schachtel – als hätte man unbedingt an ein wenig Pappe sparen wollen. An einem anderen Tag gibt es dann nur eine Papphülle für eben diese Pappkarten. Ganze drei Tage werden mit Seifenblasen bestritten. Die Flüssigkeit gibt es nur einmal mitgeliefert. An einem der folgenden Tage gibt es nur einen Strohhalm als Ergänzung dazu. Kurz vor Schluss findet sich als Überraschung des Tages lediglich ein Zettel für Notizen.