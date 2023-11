Wir haben getestet Welche Adventskalender für Mädchen sind dieses Jahr richtig gut?

Wenn Reitpferde dabei sind, ist das Spielzeug vermutlich für Mädchen gemacht. Das gilt auch bei Adventskalendern, die auf so eine Spielidee setzen. Bei Playmobil gibt es 2023 ein Modell aus der Reihe „Horses of Waterfall“. Der Inhalt richtet sich an Mädchen, die nicht nur etwas für Pferde übrig haben, sondern auch sonst von Tieren begeistert sind. Hinter den Türchen gibt es nämlich so einige Bewohner des winterlichen Waldes zu entdecken.