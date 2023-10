24 Tage Zweisamkeit Adventskalender für Paare im Vergleich – Welcher ist gut und welcher ist schlecht?

Dieser Adventskalender hat pro Tag exakt zwei Seiten. Sie sehen auch an jedem Tag völlig gleich aus, verziert mit den billigsten Adventssymbolen. Auf der ersten Seite ist vermerkt, welcher Partner dieses Mal die Aufgabe des Tages lesen soll. „Beide“, „nur er“ oder „nur sie“ sind die Optionen. Keine guten Voraussetzungen, falls „er und er“ oder „sie und sie“ aus Versehen als Paar den Adventskalender ins Auge gefasst haben. Was dann auf Seite zwei folgt, ist die Tagesaufgabe. Sie ist hoffnungslos uninspiriert und immer nur eine Variation von: Habt Sex oder sagt euch schmutzige Sachen. Das war’s. Wir schlagen alternativ vor, dass sie genau das einfach ohne Buch machen, an den Tagen, an denen Sie wollen – und zwar für 0,00 Euro.