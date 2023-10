Produkttest Adventskalender von Douglas kann bis auf einen Kritikpunkt überzeugen

Also Schluss mit dem Vorgeplänkel. Es geht ans Eingemachte. Wir öffnen also Türchen Nummer eins und stoßen auf die erste Beauty-Überraschung: Ein wertig aussehender in Gold gehaltener Lippenstift in einem natürlichen Nude-Ton. Definitiv ein guter Einstieg, der auf mehr brauchbare Beauty-Produkte hoffen lässt.