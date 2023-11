Der Test zeigt Dieser Barbie-Adventskalender lässt auch Männer-Herzen höher schlagen

Nach 23 Türchen – alle auf einmal zu öffnen, ist doch nicht so toll, wie man früher dachte – wartet der Endgegner darauf, endlich ausgepackt zu werden: Barbie. Die ist nicht nur an ihrer Taille, sondern auch an ihren Beinen, an ihren beiden Schultern und am Kopf mit einem stramm gezogenen Gummiband an der Packung des Kalenders befestigt. Kindheitserinnerungen von Weihnachtstagen, an denen man an der Puppe zerren musste, auf die man sich wochenlang gefreut hat, keimen auf. Die Kollegin kommt mit einer Schere zu Hilfe, die Kinder ja eigentlich nicht benutzen sollen. Barbie verliert ein paar Haare, dann ist sie frei.