Ein bisschen Luxus Beauty-Adventskalender im Test – Ist günstig so gut wie teuer?

Der Maybelline New York Mini Adventskalender hat fünf Türchen mit Überraschungen für jeden Advent und Weihnachten. Er ist für 14,99 Euro erhältlich. Es gibt zwei Versionen: „NYC Nights“ in einem dunklen Lila und „NYC Sparkle“ in Rosa. Während die „NYC Nights“ Version, wie der Name schon sagt, mit wasserfestem Mascara und zwei Lippenstiften in Rottönen für abendliches Make-up sorgt, sind im „NYC Sparkle“ Kalender eher Produkte für den Alltag. Dank eines Aufstellers kann der Kalender eigenständig stehen.