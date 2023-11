Welche sind gut? Escape-Room-Adventskalender 2023: Rätsel für den Dezember im Test

Zunächst die Geschichte für den Advent: An 24 Tagen reisen die Kinder mit der Maus ins Mittelalter, um den Schatz auf einer Burg zu finden. Die jungen Rätselfreunde sind also nie alleine in der Geschichte unterwegs. Jeden Tag öffnen die Kinder einen der 24 Umschläge, in denen sich das aktuelle Rätsel befindet. Manchmal geht es um leichtes Rechnen, manchmal ums genaue Beobachten und manchmal ums logische Denken. Schön ist, dass sich die Aufgaben in ihrer Art sehr bunt abwechseln. Jeden Tag gibt es den Hinweis auf den richtigen Briefumschlag durch das aktuelle Kalendertürchen. Dort ist in einem kleinen Buchstabensalat der Hinweis versteckt.