später lesen Ganz mein Geschmack Glühwein selber machen Teilen

Twittern

Teilen



Für viele von uns ist Weihnachten vor allem die Zeit, um mal wieder mit guten Freunden und der Familie einen heißen Glühwein zu genießen. Am besten schmeckt dieser natürlich frisch eingeschenkt an den Buden eines Weihnachtsmarkts. Doch auch im behaglichen Zuhause können Sie es in wenigen Schritten schaffen, einen leckeren Glühwein mit ganz persönlicher Note zu servieren. Lassen Sie die nächste Weihnachtsfeier geschmacklich einzigartig werden und folgen Sie hier unserem schlichten aber leckeren Rezept.