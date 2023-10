Spielzeug-Spaß? Lego-Adventskalender 2023: Einer ist gut, zwei fallen im Produkttest durch

Ob nun Hund, Katze, Hase und Co. das Fehlen der Figuren ausgleichen können? Eher nicht. Es fühlt sich sehr dürftig an, wenn man eines der Tiere aus dem Adventskalender zieht. Denn viel ist an ihnen meist nicht dran. Sie kommen nicht einmal mit Zubehör wie einem Hundeknochen oder einer Karotte zum Knabbern. Dieser Kleinkram ist der Inhalt für einen weiteren Tag, am dem es einfach ein winziges Häuflein Einzelteile gibt. Nicht einmal der Weihnachtsbaum ist geschmückt und sieht daher noch trauriger aus als bei Harry Potter. Auch hier scheint Lego auf den gleichen Trick zu setzen wie bei den Tieren. An einem späteren Tag gibt es bunte Plättchen in einer Kiste. Das ist dann wohl der Baumschmuck.