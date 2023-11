Wellness Adventskalender von Rituals – Was bekommt man für den hohen Preis?

Das kommt drauf an. Wenn Sie ein Rituals-Fan sind und die Produkte und Düfte generell lieben, werden Sie auch mit diesem Adventskalender glücklich werden. Zudem können Sie sich auf den Quast für die weihnachtliche Dekoration und den limitierten Duschschaum „Legend of the Dragons“ freuen, der neu im Sortiment ist, sowie ein paar Produkte, die in dieser Form nicht oder nicht mehr erhältlich sind - wie zum Beispiel der Körperspray aus der Amsterdam Kollektion oder die Rituals of Mehr Seife.