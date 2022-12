Schönes zum Fest : Weihnachtsgeschenke, die nicht zu viel kosten – Ideen für Kinder und Erwachsene

Trier Weihnachten steht vor der Tür, und es fehlen noch (die richtigen) Geschenke? Wir haben einige Ideen zusammengetragen, wie man unter 50 Euro seinen Liebsten eine Freude machen kann.

Weihnachtsgeschenke: Ideen für Erwachsene

Bis 20 Euro: Untersetzt ist nicht schön? Von wegen! Im Kaufhaus Popp in Trier gibt es zum Beispiel Tisch-Untersetzer mit den Konterfeis von Kurt Cobain, David Bowie oder Karl Marx, nur um einige Beispiele zu nennen. Kostenpunkt: 14,99 Euro.

Bis 30 Euro: (Nicht nur) Frauen haben immer kalte Füße. Dagegen hilft: ein Fußwärmer, zum Beispiel in Form einer Katze . Der praktische Fußsack, der natürlich wie eine Katze aussieht, wärmt nicht nur die Füße, sondern sieht auch noch gut aus. Egal wo, egal wann. Kostenpunkt: 23,95 Euro.

Bis 40 Euro: Krimis sind nicht langweilig, zumindest dann nicht, wen man sie selbst erlebt. Das funktioniert mit dem Krimi-Dinner für zu Hause. Bei Essen und Getränken löst man in der Gruppe einen Fall, erlebt einen mörderisch-spannenden Krimi-Abend und schlüpft in die Rolle einer vorgegebenen Persönlichkeit. Das gelingt, indem man seine jeweiligen Informationen austauscht und den Tat-Abend Stück für Stück Revue passieren lässt. Doch jede Figur hat ihre dunklen Geheimnisse, die sie am liebsten für sich behalten möchte. Dieses Weihnachtsgeschenk gibt’s ab 22,95 Euro.