Schmackhafte Ideen Vegetarisch essen an Weihnachten? So klappt es ohne Familienstress

An Weihnachten sollte natürlich für jeden etwas Schmackhaftes auf den Tisch kommen, damit alle ihre Freude an der gemeinsamen Zeit haben. Damit das gelingt, müssen Sie die Wünsche eines Vegetariers ernst nehmen. Vielleicht klappt es wirklich, dass jemand auf das Fleisch verzichtet und trotzdem aus allen Beilagen ein schönes Essen bekommt, bei dem es an nichts fehlt. Das klappt aber nicht von selbst, denn der Teufel steckt im Detail.