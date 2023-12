Bedeutung der Feiertage Warum boomt Weihnachten, wenn immer weniger Menschen an Gott glauben?

Omas Silbersterne glänzen festlich am Tannenbaum. Was für ein Spaß, zu kitschiger Weihnachtsmusik mit einem Glas Sekt in der Hand um seine Zweige zu tänzeln und herauszufinden, wo die nächste Kugel hängen sollte. So ein feierliches Gefühl, zum Sonntagsfrühstück die nächste Kerze am Adventskranz leuchten zu lassen. Welch kindliche Freude, die Türchen des Adventskalenders zu öffnen und die knubbeligen Lokomotiven und Sternschnuppen aus ihrer Plastikhülle zu puhlen. Dabei hat die billige Milchschokolade schon vor Jahrzehnten nicht geschmeckt. Aber darum geht es ja nicht.