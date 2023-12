Fotos Besondere Geschenkideen für jemanden, der schon alles hat

Wetterpate für (un)schönes Wetter werden

Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ein Wetterhoch- oder Tief seinen Namen bekommt? Und sich danach überlegt, wie es wäre, wenn das schöne Sommerwetter den Namen des Liebsten hätte? Bei der Aktion „Wetterpate“ der Freien Universität Berlin kann man genau das tun. Mithilfe eines Antragsformulars kann man sich einen Namen aussuchen und per E-Mail, Post oder Fax an die Freie Universität Berlin schicken.

Zu beachten ist, dass der Name der Hoch- und Tiefdruckgebiete jedes Jahr wechselt. In geraden Jahren haben die Hochdruckgebiete männliche und die Tiefdruckgebiete weibliche Namen. So also auch im Jahr 2024. Im Jahr 2025 ist es dann umgekehrt. Laut der Freien Universität Berlin werden im Jahr etwa 55 Hochs und 140 Tiefs getauft. Das ist dann auch die ungefähre Anzahl an Namen, die jährlich vergeben werden. Sollte es der eigene Name nicht mehr in den Wetterbericht schaffen, bekommt man sein Geld zurück. Der Preis für die Namenspatenschaft eines Hochs beträgt 390 Euro, eines Tiefs 260 Euro.