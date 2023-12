Gutes Benehmen 5 Dinge, die Sie an Weihnachten in der Kirche nicht machen sollten

An Heiligabend feiern Christen eines der wichtigsten Feste des Jahres. Der Gottesdienst, der am 24. Dezember meist abends stattfindet, nennt sich Christmette. Meist ist es an diesem Tag viel voller in den Kirchen als über das restliche Jahr hinweg. Die festliche Stimmung zieht viele Menschen an, die sonst nicht so regelmäßig den Gottesdiensten beiwohnen.