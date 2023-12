Best of 2023 Das sind die Lieblings-Weihnachtssongs der Volksfreund-Redaktion

Viele Weihnachtslieder sind wahre Dauerbrenner – und unter anderem so erfolgreich, weil wir mit den Songs besondere Erinnerungen verbinden. Die TV-Reporter teilen einige davon mit Ihnen. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

24.12.2023 , 15:05 Uhr

Einige Weihnachtslieder sind mehrere Jahrzehnte alt und haben Generationen von Kindern geprägt (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto/RamilF

„Run, Rudolph, Run“ von Chuck Berry