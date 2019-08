Konz: Im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz finden die Besucher eine ganz besondere Attraktion vor. An den beiden mittleren Adventswochenenden, am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember (11 bis 19 Uhr), verbreitet das Weihnachtsdorf mit 33 Buden und Ständen seinen anheimelnden Zauber im Hofbereich des Museums. Von Holz- und Laubsägearbeiten, Karten, Kränzen, Patchwork und Naturmaterialien bis hin zu Schmuck und Edelsteinen, Honig, Weihnachtsgestecken und weiteren Geschenkartikeln werden zahlreiche Waren in den Häuschen draußen und im überdachten Besucherzentrum des Museums angeboten, die vorweihnachtliche Freude bereiten. An allen Tagen kommt um 16.00 Uhr der Nikolaus und beschenkt die kleinen Besucher, die auch auf dem Kinderkarussell ihre Runden drehen können. Sonntags gibt es nach dem Nikolaus-Auftritt eine musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und natürlich haben alle Gäste des Weihnachtsdorfes an diesen Tagen freien Eintritt ins Museum und können auf rund 3500 Quadratmetern die vielen Innen-Ausstellungen besuchen. Mehr Infos